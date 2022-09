Campo Scuola, il quarto giorno

Il nostro mercoledì è iniziato prima rispetto agli altri giorni , così ancora un po’ assonnati ci siamo diretti a Cervara.

Dopo aver raggiunto questo splendido borgo , salendo ben 171 scalini , ci siamo diretti nella chiesa di Santa Maria della Visitazione per participare alla messa in compagnia di Don Attilio che ci ha suggerito di vedere le sculture scavate nelle pietre che reggevano la città.

In questo borgo c’è stata la prima catechesi della giornata, quella della nostra giovane Francesca che facendo riferimento ad una vela ci ha regalato una riflessione sul saper cercare ed aspettare il vento giusto per avere il coraggio di farci portare da questo vento.

Dopo esser ritornati e aver pranzato più felici del solito, perché abbiamo trovato la sorpresa da parte di tre signore della nostra parrocchia venute fin lì per prepararci un golosissimo pranzetto, siamo andati a visitare il santuario del Sacro Speco o monastero di San Benedetto , un monastero eretto sulla roccia incredibilmente bello per la sua particolarità di unire armoniosamente arte e natura.

Tornati in convento, abbiamo cenato e salutato Nella, Annamaria e Concetta che sono tornate a casa e che ringraziamo per essere venute fin quassù a regalarci dei pasti deliziosi, e ... via con la caccia al tesoro!

Mille peripezie e la vittoria finale è giunta la mezzanotte e sotto un meraviglioso cielo stellato abbiamo ascoltato la seconda catechesi ,quella di Mattia che ci ha fatto riflettere sulla difficoltà del cooperare , in fondo siamo come dei remi che nella coordinazione portano la canoa alla fine del percorso .

Prima della compieta che avrebbe segnato il concludersi della giornata il nostro grande educatore Angelo ci ha ricordato che questa non è la fine del campo , è solo l’ inizio !

Il ritorno a casa, nella nostra città, nella nostra parrocchia, nel quotidiano è il nostra mare dove navigare seguendo Gesù e fidandoci di Lui.

Roberta Maria Di Bartolomeo