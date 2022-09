Chiusura Campo Scuola 2022

Questa mattina il risveglio è stato un po’ diverso… ci siamo ritrovati catapultati in quella che era la nostra quotidianità, i nostri impegni... La valigia da disfare, panni da lavare e rimettere ogni cosa al suo posto. Il campo scuola porta con se, ogni anno, i suoi pro e i suoi contro, tra i contro il primo tra tutto è il fatto che dura troppo poco!

Nel mio rimettere a posto, questa mattina, provavo a ripercorrere questi cinque giorni e a rassettare tutti i pensieri, le emozioni, le risate e le avventure.

Nel cuore porto lo sguardo di ogni ragazzo, ogni risata, ogni occhio lucido, ogni chiacchierata fatta intorno ad tavolo o seduti in giardino; porto i momenti di preghiera che sono sicura hanno acceso una piccola fiamma in ognuno di noi; porto i giochi, delle volte qualche litigio finito sempre con uno sguardo e un abbraccio, un caccia al tesoro durata due ore alla ricerca di un tesoro, senza sapere che in realtà il tesoro era proprio quello: persone ,ognuna diversa tra loro ma con una somiglianza commuovente! Abbiamo riflettuto su come in ogni imbarcazione, ogni attrezzatura di bordo abbia il suo preciso scopo per far si che la barca e il suo equipaggio navighino senza pericoli… delle volte si rischia che in una barca si stia un po’ troppo stretti e che ognuno possa risultare un peso, una zavorra per tutto il gruppo, rischiando anche di far si che il viaggio sia un pericolo per tutti gli altri.

Quanto è difficile liberarci di un peso delle volte…quanto è difficile provare a capire l’altro, mettersi nei suoi panni, cercare di andare d’accordo seppur con caratteri differenti… il campo in fondo serve proprio a questo! La diversità messa tutta insieme sotto lo stesso tetto per poi che scoprire che in fondo, ognuno di noi cerca la diversità dell’altro, ed è proprio così che il nostro viaggio diventa una bellissima scoperta:

Non pensate mai di essere da soli durante questo viaggio, perché nella vostra vita ci sarà sempre il vento che vi aiuterà a seguire la strada giusta, basta issare le vele al momento giusto e delle volte anche andare controcorrente vi porterà dove volevate arrivare…

Non abbiate paura di compiere scelte d’amore, quelle scelte, delle volte difficili da compiere perché pensiamo di non essere all’altezza, di non essere in grado di affrontarle, soltanto perché qualcuno o qualcosa ci dice che non possiamo farlo.

Non permettete mai a nessuno di dirvi cosa fare e che strada seguire, siate voi i veri protagonisti della vostra vita, anche quando Gesù vi chiederà di scegliere e di andare controcorrente, perché una scelta d’amore coraggiosa in Lui non è mai una scelta sbagliata.

Scegliere di seguire Gesù è una delle rotte più difficili, a qualsiasi età ma quando si è giovani è tanto faticosa soprattutto perché le proposte di felicità sembrano altre.

Cercare la felicità, ma quella vera… non adattarsi al compromesso, alla felicità placebo che sembra darci tutto, ma che poi in realtà ci lascia sempre una piccola crepa. Allora sta a noi far entrare la luce da quella piccola crepa, senza aver paura delle conseguenze; perché in fondo l’unica conseguenza può essere solo che da quella piccola crepa ne fuoriesca una meraviglia stupenda.

Ed ecco quello che questa mattina ho tirato via dalla mia valigia… giovani belli, esuberanti, rumorosi, amorevoli, gioiosi, timidi, sfacciati, ma soprattutto INNAMORATI di Cristo… perché se nella mia vita continuerò ad avere giovani così, che hanno scoperto la bellezza del camminare insieme in Lui, che riescono ad emozionarsi quando vedono tutto ciò che li circonda e che hanno gli occhi lucidi anche solo per una canzone cantata in coro, che si impegnano e spendono tempo per la parrocchia come avete fatto voi questa estate, vuol dire che allora la nostra barca sta andando nella direzione giusta, non per le emozioni vissute, ma perché di Cristo abbiamo riempito la nostra Vita. Buon cammino a tutti ragazzi, perché la fine del campo non segna la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da vivere tutti insieme.

Francesca Di Marco