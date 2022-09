A Vasto il corso di formazione Guardie Zoofile Prefettizie "Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente"

Si terrà sabato 24 settembre dalle 15.30 la presentazione del corso di formazione Guardie Zoofile della "Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente" (LEIDAA), organizzato dal nucleo provinciale di Chieti delle Guardie Zoofile LEIDAA, presso la Sala Aldo Moro (ex edifici scolastici) in Corso Nuova Italia a Vasto. Interverranno sindaci, assessori e medici delle Asl.



Le Guardie Zoofile sono cittadini che a titolo volontario, dopo la frequentazione di un corso e il superamento di un esame, vengono nominati dal Prefetto guardie particolari giurate per lo svolgimento di attività di protezione degli animali e dell'ambiente. Le guardie zoofile, sono in servizio a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e assumono la funzione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, col preciso compito di prevenire e reprimere i reati ai danni degli animali.



Sul Corso di formazione di nuove Guardie Zoofile LEIDAA ha commentato la responsabile provinciale Nunzia Perrot: "La situazione del randagismo e dei reati contro gli animali sta esponenzialmente aggravandosi. Proprio per arginare questo grave problema formiamo volontari che affiancando le istituzioni siano preparati a difendere chi non ha voce. La conoscenza delle leggi è forza. Ci proponiamo di affiancare la asl ed i comuni nel fare informazione e prevenzione. Formeremo pubblici ufficiali con funzione di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali d’affezione" ha concluso Nunzia Perrot.



Per informazioni ed iscrizioni guardiechieti@gzleidaa.it - 3519620567.