'Calendario Solidale 2023', domenica la presentazione

Verrà presentato domenica 2 ottobre alle ore 16 presso il Salone Parrocchiale di San Salvo Marina, il Calendario Solidale 2023 dell’Associazione “Vita e Solidarietà”.

È giunta alla 13^ edizione questo evento che vede coinvolti soci, sostenitori e le scuole che hanno aderito al progetto. Nel tempo è diventato questo un importante appuntamento che porta nelle case un calendario che è innanzitutto un’occasione per fare del bene alle persone che si trovano in una particolare situazione di bisogno ma anche occasione per fare rete e sensibilizzare le nuove generazioni nella consapevolezza che non tutto è scontato e che ognuno può far del bene anche con pochi mezzi.

Il Presidente Ottavio Antenucci racconterà con resoconti e filmati dei suoi viaggi in Sri Lanka e in Congo nell’estate 2022.

Saranno presenti gli insegnanti e alcuni alunni delle scuole e San Salvo che illustreranno il Calendario Solidale.

L’Associazione Vita e Solidarietà onlus ha consolidato un rapporto di dialogo e di collaborazione con le scuole primarie del territorio. La partecipazione delle scuole è di fatti parte attiva ed essenziale nella vita stessa dell’Associazione e porta beneficio ad entrambe le parti.

Il ricavato della distribuzione del Calendario contribuirà a finanziare i progetti benefici che l’associazione porta avanti in Congo e in Sri Lanka.