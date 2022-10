Lory a colori per l’Ottobre Rosa

Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa e diventa il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del cancro al seno. Un appuntamento importante che riporta al centro dell’attenzione l’importanza di prevenire e diagnosticare in tempo questa neoplasia, che rimane ancora la più diagnosticata nella popolazione femminile.

Come ogni anno, anche noi di Lory a colori siamo scesi in campo e abbiamo cercato di fare la nostra parte. Lo abbiamo fatto ampliando l’offerta di servizi destinati ai pazienti oncologici e ai familiari. Dal mese di ottobre, infatti, avranno la possibilità di prendere parte gratuitamente a incontri di Yoga a San Salvo, con l’insegnante Catia Zappitelli, e a Vasto, con l’insegnante Serena Cirone, e di beneficiare dei trattamenti Shiatsu offerti da Germana Scafetta. Continueranno ad essere disponibili tutti gli altri servizi, rigorosamente gratuiti, come la donazione di parrucche e turbanti, il sostegno psicologico, il sostegno nutrizionale e quello legale.

Proseguirà, senza sosta, anche la raccolta fondi iniziata lo scorso 3 agosto. “Un gesto a colori” è il titolo dell’iniziativa che prevede la creazione di voucher che potranno essere pazienti all’associazione, per coprire piccole spese che durante il periodo delle cure possono creare difficoltà.

Un doveroso ringraziamento, inoltre, va all’amministrazione comunale di Città del Vasto e al Sindaco Francesco Menna, per aver accettato la nostra proposta di illuminare di rosa uno dei monumenti della città, dimostrando grande sensibilità e disponibilità.

Associazione Lory a colori