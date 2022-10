Alla Denso la giornata 'Save a life, Give Blood'

In occasione della 4^ giornata "Save a life, Give Blood" e in concomitanza con le iniziative messe in campo dall'Avis Comunale di San Salvo per il 45° anno di fondazione, la Denso Manufacturing Italia ha promosso anche quest’anno la donazione volontaria di sangue tra i propri dipendenti come segno tangibile di impegno sociale e attenzione al tema della donazione del sangue.

"Una bellissima mattinata di solidarietà e di promozione e valorizzazione della cultura del dono del sangue. Ringrazio la Denso, e in particolar modo l'Amministratore delegato, l'Ing. Francesco Monaco, il Direttore del personale, il Dott. Alfonso Orfanelli, e il Direttore di produzione, l'Ing. Angelo Gallo per aver voluto e per aver promosso questa iniziativa partita qualche anno fa e sospesa a causa della pandemia", afferma il presidente dell'Avis San Salvo, Amleto D'Aloisio che ringrazia anche l'Avis di Pescara per aver messo a disposizione l'autoemoteca attrezzata per le donazioni, e il personale sanitario per l'importante apporto medico dato sia durante le operazioni di prelievo del sangue che in merito ai controlli medici necessari.

In nove hanno avviato la procedura di verifica dei requisiti richiesti per essere, nel prossimo mesi, donatori effettivi e in tredici hanno invece manifestato la propria volontà di donare il sangue.

"Un bel risultato che si aggiunge al dato raggiunto nel 2021 che ha visto le donazioni sfiorare quota mille. A nome di tutto il Direttivo - prosegue D'Aloisio - esprimo la mia gioia e la mia soddisfazione per i buoni risultati che anno dopo anno stiamo raggiungendo nonostante gli anni bui vissuti a causa del Covid. Sono inoltre estremamente felice di aver festeggiato questo 45° di fondazione dell'Avis Comunale di San Salvo con quest'altra importante iniziativa, alla Denso di San Salvo, luogo nel quale è nata e si è andata sempre più costituendo la nostra Associazione".

Al termine della mattinata l'Avis Comunale ha consegnato all'Amministratore delegato dello stabilimento, Monaco una targa con inciso: "L'Avis Comunale di San Salvo esprime gratitudine e riconoscenza al Management e alla Direzione Denso Crafting the Core per la solidarietà e la fiducia dimostrata negli anni attraverso la nostra Associazione".

Importanti e dense di significato le parole espresse dall'Ing. Monaco che ha affermato: "Aumentare la consapevolezza di tutti all'importanza del dono del sangue è fondamentale. Ben vengano allora iniziative di questo genere. Le porte della Denso Manufacturing sono e resteranno dunque sempre aperte".