Le 'uncinettine' della Pro Loco San Salvo ad Alatri per i 20 anni di Infioritalia

Le uncinettine della Pro Loco San Salvo sono state ospiti ad Alatri, sabato 22 ottobre, dove si è svolta una manifestazione a carattere nazionale per celebrare il ventennale di Infioritalia l’associazione che raggruppa le molteplici infiorate che vengono eseguiti in tutta Italia e anche all’estero.

La delegazione sansalvese ha realizzato e consegnato un pannello con i fiori realizzati all’ uncinetto raffigurante il logo dell’ associazione Infioritalia; il lavoro è stato concluso sul posto per far vedere e anche comprendere la particolarità di questa insolita, quanto originale, infiorata all’uncinetto.

La presidente Maria Sabatini sottolinea come questa trasferta nella regione Lazio sia stata prolifica dal punto di vista aggregativo del gruppo, di come quest’arte sia apprezzata, di come gli scambi culturali possano accrescere le singole persone, infatti le uncinettine si sono trovate a cimentarsi (le più per la primissima volta) nell’ aiutare a comporre con dei fiori veri quindi a lavorare in una maniera diversa da quanto sperimentato in questi ultimi anni a San Salvo. Ma è stata anche un’occasione per promuovere il territorio, non solo tramite quello che è rappresentato nei pannelli portati in mostra ad Alatri ma anche tramite brochure turistiche di San Salvo consegnate ai tantissimi partecipanti provenienti da tutte le regioni Italia e anche da paesi esteri che non conoscono la nostra città.