"Colletta Alimentare", un gesto di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà

Torna sabato 16 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Banco Alimentare sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In un periodo di crescente domanda di aiuto e ridotte disponibilità di cibo, l'evento diventa un'opportunità preziosa per chi vive in difficoltà.

Durante la giornata, sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da destinare alle persone in stato di bisogno grazie alla rete di organizzazioni partner collegate con 21 sedi di Banco Alimentare in tutta Italia.

Dove e come donare : i volontari in pettorina arancione .

In oltre 11.600 supermercati in tutta Italia, più di 150.000 volontari - riconoscibili dalla pettorina arancione - invitano i cittadini a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l'infanzia.

Gli alimenti raccolti verranno distribuiti a oltre 7.600 strutture caritative, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori e centri di ascolto, che sostengono più di 1.790.000 persone in difficoltà.

Un gesto che va oltre la filantropia. “La Colletta Alimentare è un gesto educativo e autentico, che rappresenta il dono di sé e del proprio tempo” - ha dichiarato Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare.

Papa Francesco, nel messaggio per l'VIII Giornata Mondiale dei Poveri, ci invita ad andare oltre la filantropia, per comprendere che i primi bisognosi siamo noi, riscoprendo così il significato profondo della condivisione dei bisogni e del senso della vita.

La Colletta fa bene innanzitutto a chi la fa".

Partecipazione online e informazioni utili.

Per chi non potrà recarsi nei punti vendita, sarà possibile partecipare anche online, dal 16 al 30 novembre, attraverso piattaforme dedicate.

Tutte le informazioni sui punti vendita aderenti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Colletta Alimentare: collettabancoalimentare.it

Collaborazioni e il supporto della comunità.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Poveri 2024, indetta da Papa Francesco, ed è resa possibile grazie alla collaborazione con importanti realtà associative come la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli, Cdo Opere Sociali, l'Esercito e l'Aeronautica Militare, insieme all'Associazione Nazionale Alpini e Lions Club International.

Per San Salvo saranno presenti nei supermercati le associazioni cittadine, coadiuvate delle caritas della città e in modo particolare l'associazione di volontariato “Gerico” della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo presso il supermercato Eurospin.