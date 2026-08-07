Riflessioni sotto le stelle, il canto della speranza: il Magnificat

Venerdì 7 agosto in piazza San Nicola il consueto appuntamento dell'Azione Cattolica - Settore Adulti “Riflessioni Sotto le Stelle”: un angolo di spazio e tempo, ritagliato tra le pieghe estive, dedicato all'ascolto e al discernimento.

Quest'anno ad accompagnare gli adulti di Azione Cattolica e tutti coloro che accoglieranno il loro invito, sarà don Ilvio Giandomenico, biblista e sacerdote della diocesi dei Marsi, che anche alla luce della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV Magnificat Humanitas, proporrà una riflessione sul Magnificat: il canto della Speranza.

Il Magnificat è un canto che ha un filo invisibile nella storia della cristianità, recitata a memoria dai nostri nonni al termine dei vespri della sera, mantenendo salda la speranza in una civiltà dell'Amore.