Nasce "UdAmici", Associazione culturale e sociale della "d'Annunzio"

Tra le tante iniziative che interessano l'Università degli Studi ‘Gabriele d’Annunzio' di Chieti-Pescara, si registra la costituzione dell’Associazione culturale e sociale "UdAmici" alla quale potranno aderire docenti, ricercatori e personale tecnico/amministrativo in servizio o in quiescenza nonché studenti o ex studenti dell'Università "d'Annunzio".

All’iniziativa hanno risposto, quali Fondatori, con entusiasmo ed energia, il Prof Paolo Emilio Guanciali Franchi, il Prof, Carmine Catenacci, il Prof. Tonio Di Battista, la Prof.ssa Melania D’Angelosante, il Dott. Marco Napoleone, il Dott. Andrea Arcangeli, il Dott. Alessio Peca, il Rag. Marino Di Paolo, la Dott.ssa Annarita Tomei.

La finalità dell'Associazione è quella di creare una Comunità di persone fortemente legate da un forte senso di appartenenza con l'obiettivo di promuovere attività culturali, scientifiche, artistiche e ricreative senza fini di lucro.

Particolare attenzione sarà rivolta a studenti meritevoli, al termine del loro percorso formativo: dal ruolo di “utente”, entrerà a far parte di quella grande famiglia che è l’Associazione, la quale ne potrà seguire la sua immissione nel mondo del lavoro attraverso una rete di imprese con le quali la stessa Associazione si è collegata. Ciò offrirà un'esperienza accademica e sociale integrata del tutto originale.