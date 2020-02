Chiude per due settimane il negozio di Davide Ding

Continuano i problemi della comunità cinese a San Salvo per l’emergenza Coronavirus. Non ci sono casi accertati nella zona e non sono state emesse ordinanze, ma Davide Ding ha deciso di chiudere la sua attività da lunedì 2 marzo, per due settimane. Il negoziante teme che all’interno dei locali commerciali possano entrare persone infette, provenienti dalle zone rosse del nord Italia o dall’estero. Afferma di essere spaventato in seguito all’esperienza cinese e conoscendo le dinamiche di evoluzione del virus nel suo paese di origine, preferisce attuare questa misura di prevenzione.

La scelta di chiudere, a suo dire, è stata presa anche da altri colleghi in diverse regioni del sud Italia non ancora infette.

