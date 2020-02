Coronavirus, Magnacca: "Il Comune di San Salvo è attivo nell'informare i cittadini sull'emergenza" VIDEO

“Da giorni e con regolarità il Comune di San Salvo è attivo nell’informare con regolarità i cittadini sulle azioni e i comportamenti da avere nella prevenzione e nella gestione dell’emergenza coronavirus. Al momento a San Salvo non si è verificato nessun caso di positività da Covid 2019, né sono stati segnalati episodi che possono destare preoccupazione, pertanto evitiamo inutili allarmismi”. Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca impegnata a seguire l’evoluzione della diffusione del virus nelle regioni italiane.

“Ieri il presidente della Regione Marsilio ha diffuso la prima ordinanza per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covis 2019. Il nostro Comune ha rinnovato l’avviso alla cittadinanza, negli esercizi commerciali e nelle scuole, di quali comportamenti anche di semplice osservanza come lavarsi le mani o di coprirsi la bocca quando si sternutisce”.

Inoltre “abbiamo evidenziato come coloro che hanno soggiornato nelle aree della Cina e nei comuni italiani dove ci sono restrizioni con provvedimento di contenimento (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia e Vo’ Euganeo in Veneto) devono comunicarlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra e contattare il numero verde della Asl 800860146”. A tal proposito il sindaco Magnacca ribadisce che sono informazioni effettuate “a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, al fine di consentire alle autorità sanitarie locali di porre in essere le previste misure dal ministero della Salute”.

In particolare si ribadiscono i seguenti consigli utili:

Lavati spesso le mani; Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; Non toccarti occhi, naso e bocca le mani; Copri bocca e naso se start unisci o tossisci; Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; Contatta il numero verde 1500 o 800860146 (Asl Lanciano Vasto Chieti) se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni; Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Infine il sindaco di San Salvo sottolinea che da giorni l’Ufficio Politiche sociali e Sanità ha provveduto a fare richiesta di preventivi e di disponibilità dell’acquisto di dispositivi con soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani da utilizzarsi in comune o nelle scuole nonostante questo non sia un onere gravante sull’ente locale.