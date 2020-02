Spettacolo al teatro del Centro Culturale Aldo Moro annullato

In considerazione della psicosi da contagio di coronavirus che si è sviluppata in queste ore un po’ in tutta Italia e anche qui nel nostro territorio, ci vediamo costretti a rinviare lo spettacolo di teatro previsto presso il Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo per sabato 29 febbraio alle 21:00 “Paolo dei LUPI” di e con Francesca Camilla D’Amico prodotto da BradamanteTeatro / Florian Metateatro.Con grande rammarico prendiamo questa decisione, ma aspettiamo che la situazione, che per ora è del tutto imprevedibile, torni più serena, speriamo nel più breve tempo possibile.

Ringraziamo quanti avevano prenotato e per informazioni relative alla riprogrammazione dello spettacolo e dei relativi biglietti da rimborsare, si prega di recarsi presso la Biblioteca di San Salvo o chiamare lo 0873/346021.