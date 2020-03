Festeggiando il compleanno di Angelo Di Bartolomeo

Erano mille giovani martedi' 25 febbraio a Ributtini a casa di Angelo Di Bartolomeo per festeggiare il suo compleanno.I ragazzi si sono dati appuntamento a Ributtini alle ore 20:00 ed erano prontissimi per festeggiare il nostro Angelo per i suoi 46 anni.E' stato un bellissimo momento di festa ma soprattutto di convivialita' condiviso con tutti i ragazzi.Oltre ai ragazzi della parrocchia San Nicola erano inoltre presenti i ragazzi della comunita' Alidoro di San Salvo e con loro le educatrici Giuliana Trivillini e Sabrina Ialacci.I ragazzi hanno degustato un buonissimo primo e per secondo una buonissima porchetta.Si ringraziano la Protezione Civile Valtrigno per il prestito di panche e tavoli dove e' stata condivisa la cena e la Casina delle Rose per il prestito dei funghi di riscaldamento.Ad animare la serata c'era DJ Lorenzo che con la sua musica e' riuscito come sempre a coinvolgere tutti i presenti.Subito dopo tutti i presenti hanno guardato un video con le più belle foto di Angelo e infine c'e' stato il taglio della torta con le foto di rito e lo spacchettamento dei regali.A fine festeggiamenti il parroco don Beniamino Di Renzo ha dato la benedizione a tutti i presenti.