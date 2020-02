Earth hour: Edizione 2020 dedicata al cambiamento climatico

Sabato 28 marzo 2020 alle ore 20.30 ancora una volta si celebrerà l'Ora della Terra (Earth Hour). In tutto il mondo, partendo dall'Australia, ci sarà la più grande mobilitazione globale per contrastare i cambiamenti climatici organizzata dal WWF Internazionale. Tutti saremo invitati a spegnere la luce per un'ora con l'obiettivo di dimostrare, attraverso un gesto simbolico, un impegno concreto per la salute del pianeta. Lo scorso anno aderirono milioni di persone in 188 Paesi e furono 18.000 i monumenti, tra i più importanti al mondo, a restare al buio per un'ora. "Quest'anno il tema dell'Ora della Terra è la tutela della biodiversità globale e i danni che le stanno provocando i cambiamenti climatici - dichiara Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo -. Per una regione come la nostra, cuore della biodiversità italiana, si tratta di un tema centrale e ci aspettiamo una risposta ancora più grande da parte di comuni, associazioni, parchi, riserve: invitiamo cittadini, istituzioni e imprese ad aderire all'Ora della Terra scegliendo un edificio da spegnere e organizzando iniziative a tema. L'Ora della Terra rappresenta un'occasione per far sentire la nostra voce contro la crisi climatica e per affermare che il ripristino dei sistemi naturali è essenziale per contrastare i cambiamenti del clima".