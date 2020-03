Le ricette della domenica: La pizza rustica abruzzese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La pizza rustica è una torta salata tipica della nostra regione, spesso presente nei cestini da viaggio, sulle tavole dei buffet, da mangiare fredda e in qualsiasi ora. Le varianti sono molte perché partendo da una base di pasta tipo sfoglia, si può riempire con tutti gli ingredienti che ci piacciono di più. La ricetta proposta qui è quella più classica, della tradizione regionale.

Ingredienti per la sfoglia:

3 tuorli d’uovo

6 cucchiai di acqua

Circa 300 gr, di farina

Ingredienti per il ripieno:

2 mozzarelle

300 gr di pecorino incerato

300 gr di pecorino fresco

150 gr di prosciutto cotto

150 gr di prosciutto crudo

150 gr di mortadella

1 o 2 uova

Procedimento:

Amalgamate gli ingredienti per la sfoglia, 3 tuorli, 6 cucchiai di acqua e aggiungete la farina a poco a poco fino a quando la pasta avrà una durezza media. A questo punto far riposare l’impasto coperto da un canovaccio per almeno un’ora.

Passata l’ora, ungete bene una teglia da forno e rivestitela con uno strato di pasta. Tritate tutti gli ingredienti del ripieno, mescolate e amalgamate con l’aiuto di uno o due uova. Mettete il ripieno nella teglia e ricopritelo con un ulteriore strato di pasta sfoglia. Sigillate i lati e spennellate tutto con il tuorlo d’uovo. Prendete una forchetta e praticate dei forellini sulla superficie.

Infornate per 35/40 minuti a 180°C.