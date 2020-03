I ragazzi di Mister Ciavatta dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Vasiu vengono raggiunti e sorpassati dai Casolani che si impongono alla fine dei 90 minuti con il risultato di 4-2. La Us San Salvo rimane al 5 posto ma perde una manciata di punti che potrebbero costare molto in chiave playoff.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!