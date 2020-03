A San Salvo una via intitolata a Tano Croce

Sarà intitolata a Tano Croce la Traversa Pio IX a San Salvo. Lo ha approvato la giunta comunale che vuole ricordare un uomo "per aver svolto con abnegazione il suo ruolo, come riconoscenza per la sua tenacia e l’umiltà che con tanta dedizione ha fatto sì che partissero le attività della piscina comunale di San Salvo e come riconoscenza e omaggio ad un giovane atleta che ha dedicato la sua vita alla promozione dello sport inteso anche come attività sociale”. Queste le motivazioni riportate nel documento. Tano Croce, nato a Casalbordino nel 1968, nel 1996 diventa coordinatore della nuova piscina comunale di San Salvo a cui si dedicò in modo estenuante. Le numerose iscrizioni iniziarono ad agosto e l’inaugurazione al pubblico avvenne il 20 gennaio del 1997. Il lavoro e la dedizione di Tano Croce furono ripagate ben presto dalla frequenza immediata della popolazione locale e non, fino a contare le 1.700 utenze settimanali. Croce si spense in una torrida giornata del 18 agosto 1998. L'intitolazione avverrà solo dopo l’approvazione del Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato.