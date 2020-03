Presentato a San Salvo il calendario del Marzo Rosa, il mese dedicato alla donna

"Grazie al lavoro congiunto delle associazioni, del mondo della scuola e degli assessorati alla Cultura e allo Sport presentiamo oggi un calendario dedicato alle donne che questa Amministrazione comunale ha fortemente voluto. Per un mese intero parleremo delle donne uscendo dagli schemi dei festeggiamenti retorici dell’8 marzo che focalizza più sulle mimose e molto poche sull’approfondimento delle tematiche di genere e sulla grande lavoro che deve ancora essere fatto nel nostro Paese per arrivare a una effettiva parità di genere”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca aprendo la conferenza stampa dedicata alla presentazione del calendario “Marzo Rosa” che guarda alla donna a trecentosessanta gradi nella vita sociale. Guardare alla donna come mamma, come moglie, come lavoratrice, nella letteratura e nella cultura più in generale, alla sua salute anche attraverso la pratica sportiva, e anche nell’impegno per combattere la violenza sulle donne con lo sportello antiviolenza Frida.

“Non siamo una specie in estinzione – ha concluso – e sento, come sindaco donna e di un’amministrazione in gran parte formata da donne, la responsabilità di promuovere questi temi e che ci sai una inversione di tendenza rispetto agli atteggiamenti che sia hanno sulle differenze di genere facendo squadra tra di noi”.

L’assessore allo Sport Tonino Marcello ha presentato in particolare la “Gara in rosa” organizzata dalla Podistica e San Salvo grazie al contributo importante degli sponsor e che ha visto impegnata in prima persona Nubia Stella e il presidente del sodalizio Michele Colamarino. Parte del ricavato delle quote di iscrizione verrà devoluto allo sportello antiviolenza Frida gestito dall’associazione Dafne. La piscina comunale con lo Sport Village cje offrirà prove gratuite con corsi acqua gym e la palestra.

L’assessore alla Cultura Maria Travaglini ha sottolineato come il calendario sia il risultato di un lavoro di rete con le varie associazioni. Si parte con l’iter conclusivo della mostra “L’Arte è donna” sull’artigianato frutto dell’impegno della Pro Loco e dell’Arte del Saper Fare prendendo ispirazione dalla figura di Frida Kahlo. Spazio alla cultura con l’incontro all’Istituto Mattioli con “Le donne di bosco Motticce” nell’anniversario del settantesimo anniversario degli avvenimenti che caratterizzarono la lotta contadina proprio a San Salvo con l’impegno dell’associazione “Il bosco e la bandiera”. Il 14 marzo spazio al teatro con lo spettacolo di Margherita D’Onofrio per riflettere sulla violenza sulle donne nei paesi mediorientali “delle donne invisibili”. Due appuntamenti dedicati alla salute con i dottori Francesco Matrullo e Rosanna Visco. La gara di uncinetto all’aperto per riscoprire le nostre tradizioni e le manifatture di un tempo. Infine il “Dante Dì” con l’incontro riservato agli studenti con il prof. Gianni Oliva con Dante e l’universo femminile.

7 MARZO

INAUGURAZIONE MOSTRA CONCORSO ARTIGIANATO CREATIVO

"L'ARTE E' DONNA" (Pro Loco San Salvo)

Porta della Terra - Sala "Leone Balduzzi"

Ore 10.00 – 12.30​16.00 – 20.00

8 MARZO - Ore 08.00

"LA GARA IN ROSA" (Ads Podistica San Salvo)

San Salvo Marina - Lungomare

Apertura iscrizioni ragazzi ed adulti

8 MARZO - Ore 09.00 – 12.00

WOMEN'S DAY

(Sport Village San Salvo)

Via Traversa Pio IX, 5

Prove gratuite dei corsi Acqua Gym, Sala Attrezzi

8 MARZO - Ore 10.00-12.30​16.00-20.00

PREMIAZIONE MOSTRA CONCORSO ARTIGIANATO CREATIVO

"L'ARTE E' DONNA" (Pro Loco San Salvo)

Porta della Terra - Sala "Leone Balduzzi"

14 MARZO - Ore 17.30

"LE DONNE DI BOSCO MOTTICCE"

Istituto Superiore "Raffaele Mattioli" San Salvo

Porta della Terra - Sala "Leone Balduzzi"

14 MARZO - ore 21.00

"IL CORAGGIO INVISIBILE"

(Rappresentazione teatrale)

Regia Margherita D'Onofrio

Sala teatro Centro Culturale Aldo Moro

Ingresso Gratuito

21 MARZO - Ore 17.30

LA SALUTE DELLE DONNE

"Endometriosi: impatto sulla qualità della vita"

relatore Dott. Francesco Matrullo

Porta della Terra - Sala "Leone Balduzzi"

22 MARZO - Ore 10.00 - 12.00

"LADY SAFE" Difesa Personale Femminile

Mathjan Academy

Via Sandro Pertini (evento gratuito)

22 MARZO - Ore 16.00

"UNCINETTI'AMO"

Gara di Uncinetto

Pro Loco San Salvo - Arte del saper fare

Piazza Papa Giovanni XXIII

23 MARZO - Ore 17.30

LA SALUTE DELLE DONNE

"Osteoporosi e rischio fratture"

FEDIOS

Relatrice Dott.ssa Rosanna Visco

26 MARZO - Ore 09.00 - 11.00

"DANTE E L'UNIVERSO FEMMINILE:

BEATRICE, FRANCESCA, PIA, PICCARDA"

Relatore Prof. Gianni Oliva

Istituto d'Istruzione Superiore "Raffaele Mattioli"

28 MARZO - Ore 14.30

"SBOCCIO CON LEI"

Gara tra piccoli atleti del progetto

"Bocce che passione" in coppia con una figura femminile

Bocciodromo comunale Via Bachelet