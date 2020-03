“Agorà del sapere”, didattica innovativa a San Salvo

Progetto importante quello a cui hanno partecipato questa mattina gli alunni dell’istituto comprensivo statale n. 2 di San Salvo. In videoconferenza con la dottoressa Elisa Palazzi (ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR e docente di Fisica del Clima all’Università di Torino e divulgatrice scientifica) hanno assistito a una lezione sui cambiamenti climatici e sugli effetti che hanno sul permafrost nelle isole Svalbard nel Mar glaciale Artico.

La lezione è stata promossa dall’associazione “Agorà del sapere”, nata per rendere la didattica coinvolgente e partecipativa grazie all’uso della tecnologia. Insieme alla scuola di San Salvo erano connessi con la dottoressa Palazzi, anche scuole di Aosta, Torino, Genova, Polignano a Mare e Piedimonte Etneo Pasteria (CT), insieme per comprendere l’importanza degli impatti dei nostri comportamenti sul futuro del Pianeta. Si attende sempre più partecipazione a eventi di questo tipo, per crescere cittadini consapevoli e correttamente informati su questioni così delicate.