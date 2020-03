Barriere A14, riapre casello di Roseto

"L'autorità giudiziaria di Avellino ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza bordo-ponte installate sui viadotti Colonnella e SS.n 150 del Vomano lungo l'autostrada A14". Lo rende noto Aspi, precisando che il provvedimento consente la riapertura del casello di Roseto degli Abruzzi (Teramo), chiuso da dicembre 2019. "Il dissequestro temporaneo consente alla Direzione di Tronco di Pescara della società di procedere con i lavori di cantierizzazione per la sostituzione delle barriere di sicurezza; gli interventi saranno svolti secondo modalità indicate dagli uffici tecnici del ministero Infrastrutture e Trasporti".

Per il viadotto SS. n.150 del Vomano la configurazione di cantiere consentirà di riaprire oggi, 3 marzo, lo svincolo di Roseto verso Nord; entro domani sarà garantito pieno accesso a tutti i rami di svincolo. Da Ancona si consiglia, fino a completa riapertura del casello, di uscire a Teramo Giulianova e tramite SS80 e SS16 raggiungere Roseto.