Tutti a teatro per la nuova commedia dialettale "N'de fa pechere ca lu luape te ze magne"

Finalmente si torna in scena!

La Compagnia di teatro Lu Vrascire diretta da Domenico Pacchioli e Domenico Petragnano torna in scena con una nuova esilarante commedia dal titolo "N'DE FA PECHERE CA LU LUAPE TE ZE MAGNE! ".

Lo spettacolo andrà in scena nei giorni 20- 21- 22- 26- 27- 28- 29 Marzo 2020 alle ore 21:00 e la Domenica anche alle ore 17:00 presso la sala teatrale del Centro Culturale "Aldo Moro". Il costo del biglietto intero è di € 8,00 invece il costo del biglietto ridotto per i bambini fino a 10 anni è di € 5,00, acquistabili presso il botteghino in via Roma n.33 , tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00. Mancano davvero pochi giorni alla prima.. affrettatevi a prenotare il vostro biglietto, non perdetevi l'appuntamento con il divertimento!