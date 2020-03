Sono iniziate le Lodi nella parrocchia San Nicola

Già da qualche giorno nella parrocchia San Nicola sono iniziate le Lodi mattuttine che vede proiettati i parrocchiani poco prima della Santa Pasqua. Partecipano a queste Lodi anche i giovanissimi dell'Azione Cattolica. Subito dopo le Lodi e prima di andare a scuola i giovanissimi e con loro anche il parroco don Beniamino si recano nelle case dei parrocchiani per fare colazione e anche per intonare qualche canto per iniziare al meglio la giornata. Per chi volesse partecipare alle Lodi mattutine lo può fare tutti i giorni tranne la domenica alle ore 7:00 presso la chiesa dell'Addolorata.