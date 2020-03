La sanità che funziona: i ringraziamenti per Vasto di Tonino Fabrizio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Vorrei ringraziare pubblicamente il personale dei reparti di Radiologia e Cardiologia dell'Ospedale di Vasto per la grande professionalità, tempestività ed umanità. Un sentito ringraziamento al Dott.Verdecchia, al Dott.Zimarino (emodinamica Chieti), alla Dott.ssa D'Ugo, alla Dott.ssa Rossi e non ultima, a mia figlia, Lidiana senza la quale non sarei qui.