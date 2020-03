Per consentire l’esecuzione di lavori edili, si ordina la chiusura parziale della semicarreggiata con l’istituzione del senso unico alternato in via Trignina, nel tratto compreso tra il civico 97/A e il civico 109/A e il primo tratto di via Gargheta, per il periodo dal 04/03/2020 al 06/03/2020 dalle ore 07:30 alle ore 18:00.