Coronavirus, raccomandazioni igieniche

Si raccomanda ai cittadini e a quanti transitano nel territorio comunale di San Salvo di osservare scrupolosamente le disposizioni previste dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del Covid-19 come sostenuto dal Comitato scientifico coluto dal presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare si ricorda che il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo

• contatti diretti personali

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi



Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).