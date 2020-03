Annullata a San Salvo “La Gara in Rosa” prevista per domenica 8 marzo

Siamo spiacenti comunicare, in base all'ordinanza emesso dal ministero della salute, " La Gara in Rosa" prevista per domenica 8 marzo, sarà rimandata a data da definire. La Podistica San Salvo ringrazia quanti hanno comunicato la loro iscrizione alla gara e anche tutti coloro che erano in procinto di iscriversi.. Ringrazia inoltre tutti gli sponsor e le Associazioni che hanno collaborato all'organizzazione della gara.