Rinviato in via precauzionale l'incontro dei giovanissimi in Comune

A seguito delle misure restrittive adottate in questi giorni dal Governo per contrastare l'emergenza coronavirus l'incontro dei giovanissimi in Comune previsto per sabato 7 marzo e' stato annullato in via precauzionale a data da destinarsi.Inoltre sono state annullate sempre in via precauzionale anche le attivita' parrocchiali fino a sabato 7 marzo.Invece la Santa Messa si svolgera' regolarmente.Queste misure sono state rese note dal parroco don Beniamino Di Renzo durante la celebrazione eucaristica di domenica scorsa.