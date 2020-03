Incidenti e sicurezza. I residenti di via Grasceta ricordino le risposte dell'Amministrazione

E’ giusto che i residenti di via Grasceta facciano sentire la loro voce per chiedere più sicurezza stradale, ma seppur rammaricati è opportuno che ricordino le risposte che sono state date in questi anni da questa Amministrazione comunale. Si deve evidenziare come gli immobili acquistati in quella zona insistevano su una strada classifica provinciale, con l’assoluta mancanza di servizi a loro disposizione. Questa Amministrazione comunale – nella consapevolezza che quel tratto di strada avesse tutte le caratteristiche per diventare la porta d’ingresso alla Città – si è attivamente impegnata nella riqualificazione di via Grasceta facendo come primo passo l’acquisto dalla Provincia di Chieti, con un’operazione senza alcun costo per i cittadini di San Salvo. Da questo primo atto è stata realizzata una serie di opere pubbliche per fornire servizi per valorizzare e rendere più vivibile l’intero quartiere che insiste su quell’arteria. Si è provveduto a rimodulare i finanziamenti spostando il percorso della pista ciclabile dal vallone a bordo strada, sono stati realizzati i marciapiedi con le relative siepi e predisposta l’illuminazione oltre ad aver collocato una serie di rallentatori e ad aver apposto la segnaletica verticale luminosa per la rilevazione della velocità. E’ opportuno evidenziare come gli incidenti siano il più delle volte causati dalla disattenzione, dall’uso del telefonino mentre si è alla guida, dal mancato uso delle cinture di sicurezza, che nulla hanno a che vedere con il percorrere quel tratto di strada. Tenuto conto di questo rinnovato invito dei residenti di via Grasceta a questo punto si procederà a installare le colonnine per la rilevazione della velocità con le conseguenti sanzioni a carico di chi non rispetta i limiti imposti dal Codice della strada. A proposito del parco giochi è utile ricordare che queste case sono sorte dove non era previsto nel piano regolatore. In attesa del nuovo prg, dove dovranno essere inseriti, è utile ricordare che per realizzarli si dovranno individuare delle aree idonee ove ve ne fossero e sostenere i relativi costi di esproprio. Stiano tranquilli i residenti di via Grasceta, che hanno già potuto notare i miglioramenti che questa Amministrazione comunale ha prodotto su una strada che insisteva su una viabilità provinciale con un evidente rivalutazione anche delle loro proprietà, perché continueremo a lavorare anche per loro nell’avere la giusta attenzione per questo quartiere.