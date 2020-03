Coronavirus, attenzione alle bufale sul web

Nell’epoca social in cui ci troviamo è frequente ricevere e leggere sulle bacheche dei nostri contatti, messaggi e “catene di sant’Antonio”. Il panico e le eccessive informazioni, che spesso confondono, fanno tutto il resto. Ed è così che ci troviamo a combattere non solo contro il virus “con la corona” ma anche contro quello delle bufale.

In questi giorni circola un messaggio, firmato anche da una dottoressa italiana, che elenca i consigli dispensati da un gruppo di ricerca di Whuan per combattere il virus. Ma si leggono anche altre notizie relative alla creazione in laboratorio del virus o al contagio di animali domestici. Purtroppo, queste non sono informazioni corrette e sono state smentite più volte dagli scienziati.

Vediamo i punti deboli di queste pericolose informazioni:

Non è possibile fare autodiagnosi perché non esistono precedenti, si stanno scoprendo passo dopo passo le caratteristiche di questo nuovo virus e non possiamo distinguerlo da un naso che cola o no. Solo l’esame di laboratorio in caso di sospetto avvenuto contatto con persone provenienti da focolai infettivi può risolvere il dubbio. Inoltre, le persone infette potrebbero non mostrare sintomi.

Le mascherine standard non proteggono dal contagio di Sars-CoV-2. I Coronavirus oscillano di dimensioni tra gli 80 ed i 160 nanometri: quindi al di sotto delle mascherine FFP3 hanno la possibilità di muoversi e permeare. A scopo precauzionale si considera di mantenere tra le persone una distanza di 1,82 metri e in questo modo l'utente medio non dovrebbe avere bisogno di mascherine di alcun tipo. Immunodepressi, persone a contatto con malati (come i loro portatori di cure e congiunti) e altre categorie a rischio non trarranno da mascherine non a norma giovamenti, se non una falsa sicurezza.

Il virus non sopravvive 12 ore ma ben 9 giorni sulle superfici. Muore, però, immediatamente con un minimo di igiene (basta lavare le superfici).

Bere acqua bollente non eviterà il contagio, servono solo isolamento e igiene. Nemmeno l'esposizione solare è necessaria.

Non ci sono meno probabilità di contrarre l'influenza stagionale in presenza del nuovo coronavirus. I due virus non sono in competizione tra loro.

Non esiste nessuna evidenza scientifica a riprova che il coronavirus Sars-CoV-2 sia stato creato dall'uomo, in laboratorio. Sars-CoV-2 ricorda da vicino altri due coronavirus che hanno scatenato epidemie negli ultimi decenni, Sars-CoV e Mers-CoV: tutti e tre sembrano aver avuto origine nei pipistrelli. Le caratteristiche di Sars-CoV-2 sono in linea con ciò che sappiamo di altri coronavirus 'naturali' che hanno compiuto il 'salto' dagli animali alle persone.

Gli animali domestici non possono contrarre né tantomeno trasmettere il virus. Si consiglia però di lavarsi bene le mani con il sapone dopo il contatto con gli animali.

Pacchi e oggetti provenienti dalle zone rosse non sono infetti.

Attenzione, dunque, alle informazioni sbagliate. È necessario fare affidamento solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali, l’OMS e il Ministero della Salute.