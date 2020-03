Camminare, un toccasana per il corpo e la mente

Vista l’emergenza sanitaria, la sospensione di molte attività culturali e ricreative e volendo seguire il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di passare delle ore all’aria aperta – per evitare i luoghi chiusi e quindi la facilità di contagio - si potrebbe pensare di fare delle belle passeggiate (unica disposizione, non creare assembramenti). Camminare infatti, tonifica i muscoli, rende creativi, previene le malattie cardiovascolari e modifica in meglio l’umore. Inoltre in questo periodo le giornate si stanno allungando e le temperature non sono rigide, buoni incentivi per passare del tempo fuori casa.

Camminare a passo sostenuto per almeno un’ora aiuta a bruciare circa 500 calorie e non serve una forte pendenza. Il tono muscolare viene rafforzato perché vengono stimolati quadricipiti, muscoli posteriori della coscia e glutei. Inoltre, muoversi a piedi aiuta a trovare una soluzione creativa ai problemi e riduce la pressione sanguigna e il colesterolo limitando il rischio di malattie cardiovascolari. Fare attività fisica diminuisce i valori di glucosio nel sangue, per questo, camminare può aiutare anche a controllare e prevenire il diabete, patologia spesso legata allo stile di vita sedentario.

In sostanza camminare fa bene al corpo ma anche alla mente. Gli scienziati hanno dimostrato che è in grado di prevenire la depressione e in caso di disturbi dell’umore ne agevola il superamento o la gestione.

Via allora, dal lungomare alla pista ciclabile, dalle vie del centro fino alle strade periferiche, approfittiamone e godiamoci le bellezze naturali e antropiche che ha da offrirci la nostra città.