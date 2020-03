Il governo ha rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo. "Lo abbiamo deciso allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un'informazione adeguata", ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die", ha aggiunto Giuseppe Conte in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. La nuova data sarà decisa entro il 23 marzo, sentiti anche i comitati del Sì e del No. Si dovrà tenere tra il 10 e il 31 maggio.