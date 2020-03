Abruzzo: sospesi tutti i corsi di formazione fino al 15 marzo

Sospesi tutti i corsi di formazione professionale (in apprendistato e non) a qualunque titolo autorizzati dalla Regione Abruzzo. Lo rende il responsabile del Dipartimento Lavoro-Sociale che stamane ha firmato un provvedimento, inviato a tutti gli organismi di formazione della Regione e agli enti che si occupano della formazione, nel quale si sospendono tutte le attività fino al 15 marzo. Il provvedimento è stato emesso a seguito di quanto stabilito dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. La sospensione riguarda tutti i corsi di formazione autorizzati, finanziati dal Por Fse, i corsi Its, Ifts, IeFp e Garanzia Giovani.