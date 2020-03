Via Crucis itinerante in contrada Ributtini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questa sera alle ore 21:00 presso la contrada Ributtini a Cupello la parrocchia San Nicola inizia la sua prima via Crucis itinerante. Ai residenti si chiede di lasciare davanti le proprie abitazioni i lumini accesi per illuminare il cammino e di conseguenza anche per illuminare il percorso.