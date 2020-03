Uffici comunali, modalità di accesso

Il Comune di San Salvo adotterà a titolo precauzionale, e in maniera del tutto straordinaria, nuove modalità organizzative di funzionamento degli uffici in considerazione delle misure previste dal Governo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Gli uffici comunali sono aperti al pubblico nei normali orari previsti con l’osservanza di alcune semplici indicazioni operative per evitare l’affollamento.

I cittadini, pertanto, sono invitati ad accedere negli uffici soltanto uno alla volta e dovranno essere evitati gli assembramenti all’esterno degli uffici stessi.

E’ preferibile chiamare l’ufficio dove recarsi: ecco l’elenco con i numeri di telefono consultabile sul sito del Comune di San Salvo.