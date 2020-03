Ospedale "San Pio" di Vasto, sospese le prestazioni di diagnostica ambulatoriale in radiologia

"Prudenzialmente e nell'interesse dell'utenza, presso la Radiologia del Presidio Ospedaliero di Vasto vengono temporaneamente sospese le prestazioni di diagnostica ambulatoriale (RX, mammografie, ecografie, Tac e RNM), salvo le prestazioni con priorità breve, non differibili, che verranno distribuite nell'intero arco orario del turno".

L'avvio è della dott.ssa Maria Amato, direttore della Radiologia del 'San Pio da Pietrelcina'.

"Nella giornata di oggi gli utenti prenotati (inizialmente quelli fino a mercoledì prossimo) verranno contattati da un operatore della Radiologia per le modalità di riprogrammazione e per eventuali comunicazioni e problematiche specifiche. Vi preghiamo di comprendere la prudenza nell'interesse comune, augurandoci al più presto il ritorno all'attività ordinaria. Grazie per la pazienza e per la collaborazione".