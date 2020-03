Didattica a distanza per le scuole abruzzesi

Per affrontare l'attuale emergenza e offrire alle scuole gli strumenti utili per attivare la didattica a distanza, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, attraverso il Gruppo di supporto dedicato, ha predisposto specifiche risorse e ambienti di lavoro fruibili tramite la piattaforma https://www.eftabruzzo.it.

"In questo momento di difficoltà - spiega il dirigente dell'Usr Abruzzo, Angela Trozza, in una nota inviata ai dirigenti scolastici - la scuola e i suoi operatori sono chiamati a riflettere sulla prassi didattica e a trovare modalità alternative facendo in modo da trasformare l'attuale grave emergenza in un'importante opportunità per favorire e diffondere l'innovazione didattica e la crescita professionale dei docenti, nonché per valorizzare esperienze già in atto in molte scuole della regione".