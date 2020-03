Sentita la Via Crucis itinerante in contrada Ributtini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri sera 6 marzo in contrada Ributtini alle ore 21:00 si e' svolta la prima Via Crucis itinerante a cui ha partecipato quasi tutta la parrocchia San Nicola.E' stato un bellissimo momento di preghiera ma soprattutto di riflessione scandito dai canti e dal silenzio.Inoltre era presente don Beniamino Di Renzo.Si ringrazia tutta la popolazione di Ributtini per aver illuminato con i lumini accesi il cammino.

Il prossimo appuntamento e' per venerdi' 13 marzo sempre alle ore 21:00 in via dei cipressi.