Coronavirus, sanificazione degli uffici comunali e delle scuole a San Salvo

Ha avuto inizio questa mattina, partendo dalle sedi municipali per poi estendersi a tutte le scuole comunali e agli scuolabus, la sanificazione degli edifici come misura di protezione civile per la prevenzione della diffusione dell’epidemia da nuova coronavirus.

“Dopo aver attivato il Coc subito dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ho fatto predisporre dall’assessore Giancarlo Lippis un puntuale calendario con l’Ufficio Ambiente – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – per la sanificazione completa degli edifici scolastici e delle sedi comunali e degli scuolabus. Un provvedimento che ho ritenuto quanto mai necessario e che verrà eseguito con scrupolo potendo contare sulla sospensione dell’attività didattica al momento prevista fino al 15 marzo. Un tempo sufficientemente utile per consentire agli studenti di rientrare in classe in tutta sicurezza”.

Il calendario degli interventi di sanificazione

7 marzo

Sedi di piazza Giovanni XXIII e Piazza San Vitale

9 marzo

Via Verdi (elementari, materna e asilo) e palestra

9 e 10 marzo

Via Ripalta (elementare e materna) e palestra

10 e 11 marzo

Via De Vito (elementare) e palestra

Via Firenze (materna)

11 marzo

Contrada stazione (elementare) e palestra

Via Magellano (materna)

14 marzo

Via Scopelliti (media)

Via S. Antonio (elementare e materna)