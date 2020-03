Coronavirus: servizio gratuito di consegna a domicilio dei libri attivato da Molière bistrot letterario

Maurizio De Giovanni nell'articolo pubblicato da Il Corriere del mezzogiorno del 6 marzo, afferma:

"Nell’era della psicosi leggete un bel libro: è un amico «inoffensivo»

Insomma: se approfittassimo di questi arresti domiciliari per riscoprire il piacere di un bel libro? "

Ed ha proprio ragione.

Per chi non se la sente di uscire la libreria Molière di via Duca degli Abruzzi 37b a San Salvo ha attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio dei libri che potete ordinare sulla sua pagina https://www.facebook.com/molierebistrotletterario/ tramite messenger come al solito oppure su WhatSapp al numero 3402289435

________________________________________________

In base alle disposizioni nel DPCM del 4 marzo 2020 c

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d), cioè mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;