Coronavirus, chiusura delle palestre comunali alle attività esterne

Il sindaco di San Salvo, per quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e in particolare per quanto previsto dall’art. 1 lettera c che recita "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d”, ritiene di dover chiudere le palestre comunali alle attività esterne, considerando necessario garantire il rispetto delle distanze minime interpersonali di almeno un metro.