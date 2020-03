Anche a San Salvo vietati eventi pubblici e privati se non si può rispettare la distanza di almeno un metro tra gli avventori

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 che recita "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d" pertanto si ricorda e si avvisa la cittadinanza che a San Salvo sarà vietato ogni evento pubblico o privato – tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche del locale e che vengano svolti per soli posti a sedere – dove non si è in grado di garantire la distanza minima di almeno un metro tra gli avventori.

Si invita a rispettare la presente direttiva.