Guardiagrele, riaprire l'ospedale in questa fase critica

"Oggi, purtroppo, in questa fase critica che richiede misure così gravi, assistiamo alla dimostrazione pratica del fallimento delle politiche di organizzazione sanitaria degli ultimi 20 anni. Si è pensato di risolvere i problemi bloccando le assunzioni e chiudendo i piccoli presidi e queste misure sono state attuate in tutto il territorio nazionale sulla base di regole e principi che si pensava potessero avere gli effetti di potenziare il servizio sanitario soprattutto con l'assistenza territoriale, mai in realtà decollata".

Lo afferma il sindaco di Guardiagrele, sede di ospedale pubblico, Simone Dalpozzo. "Ne hanno fatto le spese - prosegue - soprattutto la fasce più fragili della popolazione che, secondo le ricerche e le statistiche, hanno addirittura iniziato a non curarsi più. Però - precisa - le patologie croniche, soprattutto quelle degli anziani che in queste ore stiamo invitando a stare a casa, non sono sospese per decreto".