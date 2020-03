In dubbio le partite di serie A: l’ istanza di AssoCalciatori fa ritardare il calcio di inizio

Mentre le squadre di Parma e Spal stavano per scendere sul campo del Tardini sono state richiamate negli spogliatoi. Nel frattempo è in atto un colloquio tra Tommasi, presidente della AssoCalciatori, e il Governo che Tommasi stesso aveva interpellato sollevando dubbi sulla tutela di contagio da Coronavirus dei calciatori e degli addetti, oltre la giusta scelta delle porte chiuse agli spettatori. Sembrerebbe che il fischi di inizio ci sarà alle 13.45 e questo significherebbe lo svolgimento anche delle altre gare in programma tra cui il bigmatch Juventus-Inter alle ore 20.45