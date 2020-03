Pochi fedeli per la Santa Messa odierna

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi 8 marzo nella parrocchia San Nicola a causa della misure restrittive emanate dal Governo erano presenti pochi fedeli.Per questo attraverso la pagina Facebook della parrocchia e' stata trasmessa la Santa Messa in diretta per far sì che tutti potessero prendere parte all'eucarestia.

E' possibile riguardare la Santa Messa cliccando sul link che trovate qui sotto.