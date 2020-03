Sindaco di Vasto: vaccino contro il coronavirus è il buonsenso

"Care Concittadine, Cari Concittadini, l'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova la nostra quotidianità, i nostri stili di vita, le nostre abitudini. Siamo di fronte ad un evento, impensato fino a pochi giorni fa. La scorsa notte il governo ha rafforzato le misure di contrasto e contenimento del virus su tutto il territorio nazionale: è importante che ciascuno di noi capisca che la diffusione dei contagi dipende esclusivamente da no stessi! Mettere in atto quanto raccomandato dalla comunità scientifica è scegliere l'unico vaccino esistente, quello del buonsenso". Ecco la lettera che il sindaco di Vasto, Menna ha rivolto alla cittadinanza, per invitarli a rispettare le indicazioni delle ordinanze.

Menna chiude poi con un consiglio ai giovani "La sospensione delle attività didattiche non può essere un'occasione di divertimento, uscendo di casa e riempiendo i locali. Il vostro apporto è essenziale. Vi prego di comprendere la serietà della situazione: un contributo determinante per la soluzione passa attraverso di Voi".