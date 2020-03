Anche i locali di San Salvo si adeguano al decreto

In questo periodo così complicato è importante non avvilirsi e trovare la forza di andare avanti, soprattutto per chi ha un'attività commerciale da gestire.

Nel DPCM 8 marzo 2020 non è prevista la chiusura dei locali, bar, ristoranti e attività commerciali, è però fortemente raccomandato consentire l'accesso contingentato delle persone e di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori per contenere l'epidemia da Covid-19.

Per questo motivo già in qualche bar è stato ridotto il numero dei posti a sedere e sono state tracciate delle linee di demarcazione a terra, per garantire il rispetto delle distanze minime prescritte per la sicurezza.

Insieme, facendo la nostra parte, possiamo superare anche questo momento senza fermare il lavoro delle attività commerciali e dotandoci di buonsenso.