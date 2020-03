San Salvo, attivato il numero per assistere chi non può uscire da casa

Nel corso dell’odierna riunione del Centro operativo comunale (Coc) è stato predisposto un servizio di assistenza domiciliare che partirà mercoledì prossimo 11 marzo.

Chiamando lo 0873340217 dalle ore 08.00 alle ore 19.30, chi si troverà nella condizione di non poter uscire da casa perché in quarantena o in particolari condizioni di salute, potrà chiedere la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci.

Servizio che verrà garantito dalle protezioni civili comunali.

“Voglio fare un richiamo al senso di responsabilità di tutta la comunità – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – perché stiamo combattendo una battaglia con un nemico invisibile, che si diffonde per via aerea. Pertanto dobbiamo ridurre al minimo i contatti tra le persone evitando di uscire restando il più a lungo a casa. Questo servizio è stato attivato per consentire l’assistenza alle persone più fragili e a rischio contagio della nostra comunità”.