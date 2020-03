Riunione del Coc, richiamo del sindaco Tiziana Magnacca al senso di responsabilità

“Solo collaborando insieme possiamo farcela ad aver ragione del Covid-19. Solo se rispettiamo le regole di comportamento fissate dal ministero della Salute riusciamo a ridurre l’impatto tra la popolazione. Il virus lo si sconfigge con il buonsenso e senza barare perché l’irresponsabilità non salva dalla malattia. Per i nostri giovani non è il tempo degli aperitivi o della movida, ma occorre capire che dobbiamo evitare al massimo ogni forma di contatto. Inoltre sia chiaro non faremo sconti a nessuno, anche con le sanzioni previste dal codice penale, per chi è giunto a San Salvo dalle zone rosse non rispettando l’obbligo di comunicarlo al proprio medico di medicina generale, mentre per i non residenti occorre farlo allo 800 860 146, numero verde della Asl con conseguente obbligo della permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni”. Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca al termine della riunione del Centro operativo comunale (Coc) che si è riunito questa mattina nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, attivato dallo scorso 4 marzo per predisporre tutte le iniziative atte a contenere la diffusione del coronavirus e per affrontare eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare.

All’incontro, presieduto dal sindaco, erano presenti gli assessori comunali Maria Travaglini, Giancarlo Lippis, Tonino Marcello, Fabio Raspa e Oliviero Faienza, i responsabili dei settori Protezione civile e Manutenzione, Attività Produttive e Politiche sociali, il segretario generale Aldo D’Ambrosio e le protezioni civili comunali.

Il sindaco Magnacca ha fatto il punto della situazione evidenziando il lavoro sin qui svolto dal Comune di San Salvo con un’attività costante e intensa di comunicazione al fine di informare correttamente la popolazione sui decreti legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a partire dallo scorso 23 febbraio sino all’ultimo di ieri, 8 marzo e su tutti icomportamenti da seguire per contenere il contagio da Covid-19.

Inoltre su richiesta della Protezione civile della Regione Abruzzo è stata fatta la ricognizione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale che potrebbero essere eventualmente requisite per ospitare quanti fossero posti in quarantena.