Modalità d'accesso agli uffici comunali

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri limita lo spostamento dei cittadini per contenere la diffusione del Covid-19. Si invita, pertanto, la cittadinanza a razionalizzare l'accesso in Comune utilizzando i nostri uffici solo per richieste urgenti e non differibili in considerazione del particolare momento di emergenza.

Si comunica che gli uffici comunali osserveranno le seguenti modalità di accesso per contenere la presenza di pubblico. Verranno adottate nuove modalità organizzative per evitare l'affollamento degli uffici.

UFFICIO ANAGRAFE

Per le registrazioni di stato civile (nascita e morte) è necessaria prenotare la richiesta ((0873.340219 - 0873.340223 - 328.6826010).

I certificati anagrafici e di stato civile devono essere richiesti previa prenotazione telefonica (0873.340219 - 0873.340223). Orario delle richieste dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

pec servizidemografici@comunesansalvo.legalmail.it

Modulistica

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Gli Uffici delle Politiche sociali assicurano il contatto telefonico (0873.340230 - 0873.340231) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 solo per i giorni di martedì e giovedì.

UFFICIO URBANISTICA

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Michele Saraceni 0873.340253

Emanuele Barattucci 0873.340252

Nicola Lella 0873.340280

Roberto Sacchetti 0873.340254

Per trasmettere CILA, SCIA, documenti integrativi, richieste CDU e altra documentazione di competenza di questo Servizio, è possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec):

pec serviziourbanistica@comunesansalvo.legalmail.it

SERVIZI CIMITERIALI

Per esigenze di tumulazione si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:

Franco Masciulli 0873.340214

Marianna Pelliccia 0873.340215

Custode del cimitero Francesco Silvestri 366.4816139

SERVIZIO LL.PP. ESPROPRIO PATRIMONIO APPALTI MUTI E CONTRATTI

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Franco Masciulli 0873.340214

Marianna Pelliccia 0873.340215

Vitale Di Iorio 0873.340242

Piero Fantilli 0873.340255

Nicola Carnevale 0873.340216

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec):

pec serviziollpp@comunesansalvo.legalmail.it

SERVIZIO MANUTENZIONE E AMBIENTE

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Franco Masciulli

Fabrizio Clissa 0873.340259

Federica Grassi 0873.340218

Luigi Menna 0873.340218

Dino Di Fabio 0873.30217

Michele Colamarino 0873.340217

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec):

pec serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it

ECOCENTRO

L’ecocentro resterà aperto nelle sole ore antimeridiane.

SERVIZIO TRIBUTI

L' Ufficio Tributi assicura il contatto telefonico per richiesta di informazioni generiche o su avvisi di accertamento (0873.340265 per Imu/Tasi - 0873.340227 per Tari) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 solo per i giorni di martedì e giovedì.

La presentazione di dichiarazioni può avvenire via mail utilizzando la modulistica e gli indirizzi mail presenti sul sito nella sezione tributi.